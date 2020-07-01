В Тюменской области стартовал прием заявок на III международный фотоконкурс World Eco Foto
Участниками III международного фотоконкурса World Eco Foto могут стать люди разного возраста, интересующиеся дикой природой. Оцениваться работы будут на общих основаниях. Снимки принимают до 5 сентября.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор АНО "Дом фотографии" Тюмени Сергей Фирцев.
Номинации конкурса включают снимки на свободную тему; фото природы - пейзажи и ландшафты; дикой природы – флора и фауна, водный мир в естественных условиях; боль планеты Земля – пейзажи и дикая природа – флора и фауна, водный мир – во время/после техногенных катастроф и другое антропогенное загрязнение окружающей среды. Работы могут быть выполнены как в цвете, так и черно-белые.
По положению в конкурсе могут принять участие и видеографы. Состоится конкурс микрофильмов, социальных роликов до трех минут.
"В 2020 году формат конкурса принципиально меняется. Он становится стержневым событием подготовки к международному фестивалю экофотографии в Тюмени, который станет крупным ежегодным событием и для участников, и для зрителей. В программе фестиваля – пять одновременных выставок на площадках в Тюмени и близких городах, несколько виртуальных выставок, представляемых Союзом фотографов дикой природы, очные и виртуальные лекции и мастер-классы известных фотографов, как российских, так и зарубежных, и другие интересные события", - рассказал Сергей Фирцев.
Председатель жюри фотоконкурса – победитель и призер самых престижных мировых фотоконкурсов дикой природы.Сергей Горшков.
Добавим, что по итогам участия в конкурсе СОНКО от регионального департамента культуры АНО "Дом фотографии" Тюмени получили субсидию в размере 800 тыс. рублей. Средства пойдут на техническое обеспечение проекта - фотоконкурса World Eco Foto.
По словам организаторов, в 2019 году в конкурсе приняло участие 1 тыс. 79 фотографов из 63 стран мира. Результаты прошлого года, список победителей и итоговая выставка на сайте www.worldecophoto2019.ru.
Справки по телефону +7 9044 99 87 55 или fotoexpo72@mail.ru.
Анжела Лебедева