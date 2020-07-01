В Тюменской области стартовал прием заявок на III международный фотоконкурс World Eco Foto

| АНО «Дом фотографии» Тюмени | АНО «Дом фотографии» Тюмени

Участниками III международного фотоконкурса World Eco Foto могут стать люди разного возраста, интересующиеся дикой природой. Оцениваться работы будут на общих основаниях. Снимки принимают до 5 сентября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор АНО "Дом фотографии" Тюмени Сергей Фирцев.

Номинации конкурса включают снимки на свободную тему; фото природы - пейзажи и ландшафты; дикой природы – флора и фауна, водный мир в естественных условиях; боль планеты Земля – пейзажи и дикая природа – флора и фауна, водный мир – во время/после техногенных катастроф и другое антропогенное загрязнение окружающей среды. Работы могут быть выполнены как в цвете, так и черно-белые.

По положению в конкурсе могут принять участие и видеографы. Состоится конкурс микрофильмов, социальных роликов до трех минут.

"В 2020 году формат конкурса принципиально меняется. Он становится стержневым событием подготовки к международному фестивалю экофотографии в Тюмени, который станет крупным ежегодным событием и для участников, и для зрителей. В программе фестиваля – пять одновременных выставок на площадках в Тюмени и близких городах, несколько виртуальных выставок, представляемых Союзом фотографов дикой природы, очные и виртуальные лекции и мастер-классы известных фотографов, как российских, так и зарубежных, и другие интересные события", - рассказал Сергей Фирцев.

Председатель жюри фотоконкурса – победитель и призер самых престижных мировых фотоконкурсов дикой природы.Сергей Горшков.

Добавим, что по итогам участия в конкурсе СОНКО от регионального департамента культуры АНО "Дом фотографии" Тюмени получили субсидию в размере 800 тыс. рублей. Средства пойдут на техническое обеспечение проекта - фотоконкурса World Eco Foto.

По словам организаторов, в 2019 году в конкурсе приняло участие 1 тыс. 79 фотографов из 63 стран мира. Результаты прошлого года, список победителей и итоговая выставка на сайте www.worldecophoto2019.ru.

Справки по телефону +7 9044 99 87 55 или fotoexpo72@mail.ru.

Анжела Лебедева