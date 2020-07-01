Сергей Сарычев отмечен благодарностью президента

Вице- губернатор Тюменской области Сергей Сарычев отмечен благодарностью президента за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания. Текст распоряжения опубликован на официальном правовом портале.

Тюменская область перешла на цифровое вещание 15 апреля 2019 года. Подготовительная работа заняла около года. Не только специалисты, но и волонтеры рассказывали о преимуществах цифрового ТВ, помогали настроить оборудование. В регионе разработали и внедрили меры поддержки социально уязвимых категорий - люди получали адресную помощь на приобретение приставки либо на комплект спутникового оборудования.

К работе по переходу на цифровое телевидение было привлечено большое количество волонтеров — более 3 тыс. человек, в том числе школьников и студентов, "серебряных" добровольцев.

Благодаря переходу на цифровое телевещание 97% жителей Тюменской области получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных каналов: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".