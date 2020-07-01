Викуловский музей поучаствовал в формировании уникального архива снимков времен войны

www.culture.ru www.culture.ru

Викуловский народный краеведческий музей имени Анатолия Давыдова присоединился к масштабному федеральному проекту "Образы войны".

Это совместный проект Российского государственного архива кинофотодокументов, Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО, Музея Победы. Он включает коллекцию уникальных фотографий ключевых событий Великой Отечественной войны. Задача проекта - лишить фальсификаторов возможности переписать историю Второй мировой войны.

"Таких фотографий у нас немного - не больше десяти. Тем не менее, мы поделились ими, чтобы как можно больше людей увидело войну какой она была на самом деле. Это очень важная тема для нас, ведь одна из основных задач музея: сохранить и передать подрастающему поколению всю правду о войне", - отметила заведующая музеем Юлия Чудакова.

Среди снимков - подлинные фотографии из личного архива подполковника Сергея Антоновича Ялышева в побежденном Берлине. Его боевой путь проходил по Северо-Западному, Второму Прибалтийскому и Первому Белорусскому фронтам. Также Сергей Ялышев участие в боях за освобождение Латвии, Литвы, Восточной Пруссии, Польши, в прорыве обороны на реках Висла и Одер. День Победы воин встретил в Берлине.

Напомним, также в год 75-летия Победы работники викуловского музея присоединились к федеральному проекту "Дорога памяти".

Евгения Шевцова