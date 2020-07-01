Приговор по делу о крупном хищении у банка вынесен в Тюмени

Фото: sledcom.ru Фото: sledcom.ru

Приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Тюмени и его 31-летней сообщницы, жительницы Тюменского района, вынес Ленинский районный суд Тюмени. Они признаны виновными в совершении мошенничества по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина и женщина, имевшие опыт работы в банковской сфере, совместно со своим сообщником, который находится в розыске, в период с февраля по май 2018 года похитили у одного из банков более 19 млн рублей, сообщается на официальном сайте прокуратуры Тюменской области.

Злоумышленники подыскивали лиц, которые за денежное вознаграждение соглашались оформить на себя кредит, после чего обеспечивали изготовление подложных трудовых договоров и справок о доходах. Банк, не подозревая обмана, предоставлял подставным заемщикам потребительские кредиты на суммы от 1,5 до 3 млн рублей, большая часть из которых была похищена аферистами.

Суд назначил мужчине 5 лет, а женщине 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также взыскал с них в пользу банка более 19 млн рублей в счет возмещения ущерба. ​​​​​​​

Приговор в законную силу не вступил.