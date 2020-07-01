Продукция тюменских "муравьев" украсит шествие "Бессмертного полка" в 2021 году

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Несколько лет подряд бригада "Сувенир" из тюменских "Отрядов мэра" трудилась над производством панно и игрушек из пайеток и бисера. В 2020 году их работа посвящена году Памяти и Славы, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Как рассказала куратор "Сувенира" Галина Закожурникова, за первую смену мальчишки и девчонку успели сделать около 200 ростовых гвоздик для шествия "Бессмертного полка". Так из-за пандемии мероприятие перенесено на 2021 год, вся продукция будет бережно храниться и ждать своего часа.

"На второй смене мы с ребятами снова делаем цветы. Теперь наша цель – смастерить красивую фотозону для закрытия "Отрядов мэра", - рассказала куратор.

Работа в "Сувенире" кропотливая - она требует усидчивости, аккуратности и внимательности. Ребятам необходимо не только делать красивые соцветия, но и соблюдать технику безопасности при работе с клеевым пистолетом.

Вторую смену в бригаде трудится Дана Успанова. За несколько лет работы в "Отрядах мэра" она решилась-таки на смену деятельности. Выбор остановила на "Сувенире". Прежде всего привлекло удобное расположение работы рядом с домом. Девочке понравилось, и она продолжила мастерить цветочные композиции.

"Работа здесь спокойная и, несмотря на всю простоту, довольно интересная. Это мой первый опыт в таком виде рукоделия. Наверняка он пригодится мне в будущем", - рассказала Дана.