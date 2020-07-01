Ветерану из Заводоуковска вручили смартфон за знание истории Победы

| Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» | Фото: Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия»

Жительница Заводоуковска Лидия Тагильцева получила смартфон за победу в викторине "Тюменская область. Мы помним!", сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

Приз вручили секретарь реготделения партии, первый зампредседателя облдумы Андрей Артюхов и глава Заводоуковского городского округа Александр Анохин.

"Викторина была задумана региональным отделением "Единой России" в честь юбилея Победы с целью побудить жителей области прочитать исторические материалы о вкладе наших земляков в Победу, еще раз вспомнить об их подвиге на фронте и в тылу. Более 250 тысячи наших земляков участвовали в боевых действиях, 103 тысячи не вернулись с полей сражений. Более 70 тысяч жителей области удостоены государственных наград, включая звание Героя Советского Союза", — рассказал Андрей Артюхов.

На вопросы викторины Лидия Тагильцева отвечала вместе с 11-летним внуком Колей.

"Некоторые вопросы были нам знакомы благодаря участию в других викторинах. Но было и то, что мы с удовольствием узнали впервые – например, про Марите Мельникайте", – отметила Лидия Тагильцева.

Особенно порадовал ее вопрос, посвященный авиационному заводу, который в годы войны эвакуировали в Заводоуковск. Завод выпускал десантные планеры. Лидия Тагильцева 27 лет проработала на машиностроительном заводе, созданном на базе авиационного.

Всего в викторине "Тюменская область. Мы помним!" приняли участие 4 тыс. жителей, среди них были определены 10 победителей, выигравших смартфон. Кроме того, по инициативе главы Тюмени Руслана Кухарука среди жителей города, принявших участие в викторине, были разыграны 10 планшетов.