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Лесные пожары тушат в четырех районах Тюменской области

Происшествия, 13:31 23 июля 2020

со страницы Александра Моора в соцсети | Фото: со страницы Александра Моора в соцсети

Лесные пожары в Сладковском и Ишимском районах потушили в Тюменской области за минувшие сутки. В ликвидации возгораний задействовали 17 человек и шесть единиц техники, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Из ранее обнаруженных ликвидированы три лесных пожара в Уватском и Тюменском районах; локализован пожар в Уватском районе, на работах по дотушиванию задействованы 16 человек. Ведутся работы по тушению одного действующего лесного пожара в Уватском районе, в работе участвуют 64 человека.

С начала 2020 года на территории Тюменской области произошел 141 лесной пожар.

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# лесные пожары

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