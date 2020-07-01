Настрой ТВ-приставку: как вернуть потерявшиеся цифровые телеканалы

| Фото: РТРС | Фото: РТРС

В России с марта по июнь вырос спрос на телевизоры и ТВ-приставки. Как сообщает "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС), вслед за этим вырос поток звонков на горячую линию цифрового эфирного ТВ. И каждый восьмой звонок по-прежнему вызван проблемами с телевизором или приставкой.

РТРС составил Топ-3 пользовательских сложностей с приставками DVB-T2 и напоминает, как быстро наладить прием в случае пропадания отдельных телеканалов.

Перенастройка, или Как вернуть каналы в строй

Выпадение телеканалов — типичная проблема телезрителей, обращающихся на горячую линию. Чаще всего у телезрителей исчезает один телеканал, реже — несколько. Например, у владельцев приставок Oriel 890 из мультиплекса пропадал "Матч ТВ". В таких случаях рекомендуется повторно настроить каналы на приставке. Для этого нужно зайти в раздел "Поиск каналов" и нажать "Автопоиск".

Приставки моделей Telefunken 212 и MDI DBR-701 не могли найти телеканал OTP (о таких случаях сообщали из Кирова и из Смоленска). Помог только сброс настроек. В этом случае нужно выбрать в меню раздел "Система" — "Восстановить заводские настройки" и нажать "ОК". Далее вводим на месте пароля четыре нуля и снова пробуем запустить автопоиск.

У зрителя из Саратовской области телеканал "Карусель" показывался в формате "немого кино". После перенастройки звук возобновился.

Иногда автопоиск настраивает прием на частоты ретрансляторов соседних регионов. Например, на "России 1" передаются новости соседнего, а не своего региона. В таком случае пробуем настроить ТВ вручную. Для этого вводим частотный канал нужного мультиплекса (ТВК). Его легко найти на сайте РТРС и в мобильном приложении "Телегид" или узнать по номеру горячей линии 8-800-220-20-02.

Неконструктивное поведение, или Перегрев корпуса

Причиной пропадания сигнала может стать перегрев процессора. С такой проблемой сталкиваются владельцы недорогих моделей с конструктивными недоработками, например, Denn DDT 104. Часто перегреваются приставки с встроенным блоком питания: DColor DC711HD, D-Color DC901HD, D-Color DC922HD и другие. Зафиксированы случаи перегрева модели MDI DBR-901.

Лучше всего вернуть такую приставку по гарантии и купить другую, более надежную модель. При этом стоит выбирать модели с внешним блоком питания — его легко заменить в случае поломки.

Если средства ограничены, можно просверлить вентиляционные отверстия в корпусе. Это должно снизить уровень нагрева. Однако это не универсальное решение.

"Перепрошивка", или Крепко шить — нечего чинить

Производители всех устройств, у которых есть программное обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют его. Приставки — не исключение. Предыдущие версии устаревают. Поэтому нужно обновлять ПО ("перепрошивать").

Владельцы приставок Digifors HD 71 Plus и DColor DC711HD (из Краснодара и Кирова) не обнаружили в первом мультиплексе "России 1". Повторный поиск в обоих случаях не помог. Неполадку удалось устранить только с помощью "перепрошивки". Для этого телезрители обращались в сервисный центр производителя или обновляли ПО самостоятельно.

Чтобы своими силами перепрошить приставку, нужно: скачать загрузочные файлы с сайта производителя; форматировать флешку в файловую систему FAT или FAT32; записать файлы на флешку и вставить ее в приставку; пошагово выполнить команды по установке.

После этого приемник автоматически перезагрузится и включит первый по списку канал.

Цена вопроса

Цифровое эфирное телевидение доступно для 98,4% жителей России. 20 телеканалов без абонентской платы можно принимать на эфирную дециметровую антенну и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Цифровая приставка дополнительно нужна к телевизорам с кинескопом и к плазменным панелям без поддержки стандарта DVB-T2 (до 2013 года выпуска).

На рынке представлены 253 модели телевизионных приставок. Из них 63% моделей — по цене от 400 до 999 рублей, еще 34% — от 1 тыс. до 2 тыс. 791, остальные 3% — от 3 тыс. 500 до 5 тыс. 690 рублей.

Чем дороже модель, тем больше дополнительных функций. Среди них просмотр YouTube, интерфейс Ethernet, функция Timeshift — запись передач на флешку, перемотка видео и другие.