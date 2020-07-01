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Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс грантов "Молоды душой"

Общество, 08:23 27 июля 2020

скриншот сайта | Фото: скриншот сайта

Объявлен прием заявок на Всероссийский конкурс грантов "Молоды душой". Дедлайн 31 июля. Общий грантовый фонд конкурса - 7, 5 млн рублей, сообщают организаторы.

Всероссийский конкурс "Молоды душой" направлен на поддержку волонтерских центров и социальных проектов с целью развития добровольческого движения среди старшего поколения, раскрытия их потенциала, содействия в самореализации и улучшения качества жизни как самих "серебряных" волонтеров, так и всего общества в целом.

Преимущества конкурса: гранты на реализацию социальных проектов до 200 тыс. рублей; обучение у ведущих экспертов в области "серебряного" волонтерства; участие в V Всероссийском форуме "серебряных" волонтеров в 2020 году; встречи с руководством страны и регионов, партнерами конкурса.

Подробнее о конкурсе здесь.

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# волонтеры , конкурс

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