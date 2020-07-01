Тюменских медиков поблагодарили за помощь в задержании пьяной автомобилистки

| Фото: скриншот из выпуска передачи "По тормозам" от 22 июля | Фото: скриншот из выпуска передачи "По тормозам" от 22 июля

Бригаде скорой помощи, которая помогла задержать пьяную автомобилистку, выразил благодарность начальник УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин. Об этом сообщили в выпуске передачи "По тормозам" от 22 июля.

| Фото: скриншот из выпуска передачи "По тормозам" от 22 июля | Фото: скриншот из выпуска передачи "По тормозам" от 22 июля

Инцидент случился на ул. Монтажников 16 июля. Медики заметили, как SsangYong въехал в дерево.

"Вижу, водитель машины по газам – и в столб. Потом она отъехала от столба и врезалась в дерево. Решили развернуться и остановить это. Подумали, что водитель нетрезвая. Так и оказалось", – рассказал водитель станции скорой помощи Иван Журавский в выпуске передачи "По тормозам".

Медики убедились в том, что женщине не требуется медицинская помощь, они преградили ей дорогу автомобилем неотложки и вызвали сотрудников ГИБДД. "Предполагаем, что если бы женщина поехала дальше, случилось бы ДТП. Она могла сбить кого-нибудь либо сама врезаться в препятствие. Повезло, что женщина не получила тяжких телесных повреждений", – добавила фельдшер станции скорой помощи Татьяна Потенихина.

Прибывшие автоинспекторы зафиксировали состояние алкогольного опьянения у 32-летней автомобилистам. Показания прибора составили 1,26 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

| Фото: скриншот из выпуска передачи "По тормозам" от 22 июля | Фото: скриншот из выпуска передачи "По тормозам" от 22 июля

"Как пояснил муж пьяной женщины, у нее случилось несчастье, вечером она ушла погулять и больше он ее не видел. Теперь тюменке грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Инна Пахомова