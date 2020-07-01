Бригада скорой в Тюмени помогла задержать пьяную автомобилистку

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Задержать нетрезвую автомобилистку наряду ДПС помогла бригада скорой помощи на ул. Монтажников в Тюмени. Утром около 5 часов возвращавшиеся с вызова медики стали свидетелями того, как SsangYong въехал в дерево, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Прежде всего врачи убедились в том, что водитель внедорожника не нуждается в медицинской помощи, но заметили, что женщина ведет себя неадекватно. Чтобы не дать автомобилистке сбежать с места происшествия, медики заблокировали ее автомобиль машиной неотложки и вызвали наряд ДПС.

32-летняя женщина пояснила полицейским, что никуда не ехала. Показания алкотестера составили 1,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Приехавший на место аварии муж тюменки рассказал, что у женщины случилось несчастье и вечером она пошла погулять, больше он ее не видел.

Составлен административный материал по факту управления в состоянии опьянения. Женщину ждет лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет и штраф 300 тыс. рублей.