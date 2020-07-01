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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев научат рационально распределять время

Общество, 10:02 24 июля 2020

пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Онлайн-лекция "Эффективный самоменеджмент: управление временем" пройдет в Тюмени 24 июля в 16 часов. Ее участники узнают, что такое тайм-менеджмент и почему он важен в жизни и работе, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Спикером выступит проект-менеджер компании "Этажи" Максим Ступнюк. В прямом эфире он расскажет, как научиться управлять временем и поделится приемами личной продуктивности. Подключиться к трансляции можно по ссылке.

"Тему каждой лекции мы подбираем с учетом актуальных запросов молодежи. Например, первые три трансляции набрали около шестидесяти тысяч просмотров. Это мотивирует на дальнейшую работу", — рассказал руководитель медиаштаба мультицентра "Моя территория" Владимир Березовский.

Напомним, что открытые образовательные сессии проходят в ежемесячном формате. Приглашенные эксперты уже рассказали о том, как правильно работать со СМИ и социальными сетями, как создавать "говорящие" информационные поводы.

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# лекция , Моя территория , онлайн

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