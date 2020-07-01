В пришкольных лагерях региона началась вторая смена

| Фото: www.admtyumen.ru | Фото: www.admtyumen.ru

Вторая смена в пришкольных лагерях Тюменской области стартовала 22 июля. Организаторы постарались сохранить все любимые детьми традиции, скорректировав работу в соответствии с новыми требованиями Роспотребнадзора: в каждом отряде не более 15 детей, исключены выездные и массовые мероприятия, утром у ребят и работников измеряют температуру и проверяют самочувствие, помещения регулярно проветриваются и обрабатываются, весь персонал носит маски, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

По традиции в каждом лагере своя легенда, тематическая программа и насыщенная событиями жизнь.

Ребята делают зарядку, много времени проводят на свежем воздухе, вкусно и полноценно питаются, учатся новому и находят друзей.

Например, в тюменском лицее № 93 развернулась "Академия ремесел", где каждый может развить свои таланты. Ребят ждут "Игротерапия", "Веселый английский", "Сказки народов мира", игры на свежем воздухе.

В Голышмановской школе ребята погрузились в увлекательную программу "Форт Боярд". В течение двух недель они будут штурмовать самые разные вершины, развивать силу, ловкость и смекалку.

В Бердюжье для девчонок и мальчишек началась смена "Часодеи. Часовое сердце". Ребята отправились на планету Осталу, которая очень нуждается в их помощи. "Этому отряду нужен герой!" – вот их девиз.

В Ишимском районе школьники отправились "Вокруг света за десять дней". Отряды стали "экипажами", а дети – пассажирами "самолета". Путешествуя, они знакомятся с географическими, природно-климатическими и другими особенностями разных стран мира.

В Ярковском районе дети узнают о лекарственных растениях, грибах, деревьях, животных и птицах, читают стихи и поют песни на экологическую тему. Ребятам нравятся путешествия в мир природы, и они с удовольствием вносят свой вклад в заботу об окружающей среде.

В Ялуторовской школе развернула активную деятельность "Школа молодого бойца". В течение смены ребята ведут "Армейский дневник", где отмечают свои маленькие и большие победы.

По доброй традиции, чтобы сохранить память о своих увлекательных приключениях и ярких событиях в пришкольных лагерях, ребята снимают и монтируют видеоролики и присылают их на областной конкурс "Добро пожаловать".

По итогам летней кампании выберут лучший ролик, а подготовившая его команда получит памятный приз.

В первую смену отдохнули и с пользой провели время около 24 тыс. ребят. Благодаря соблюдению всех необходимых требований смена прошла спокойно и без происшествий.

Всего за летнюю кампанию этого года детей примут пришкольные лагеря, расположенные на базе более чем 400 школ области.