Тюменцы смогут предложить проекты развития Приморского края

| Фото: Всероссийский молодежный форум «Восток» | Фото: Всероссийский молодежный форум «Восток»

Прием заявок на II Всероссийский молодежный образовательный форум "Восток" завершается 26 июля. Онлайн-форум стартует 3 августа. По его завершению организаторы отберут активных участников, которые отправятся во Владивосток.

Офлайн-форум пройдет с 22 по 29 августа. Трансфер и проживание оплачивается за счет организатора.

Жители Тюменской области предложат свои инициативы для развития Дальневосточного федерального округа. Проекты они проработают вместе с экспертами форума.

В онлайн-формате участники соберут команду единомышленников из любой точки страны для совместного мозгового штурма. Кроме того, пройдет "Фестиваль идей", где они представят совместные идеи проектов. По итогам онлайн-этапа на основе рейтинговой системы отберут лучшие социальные инициативы, а их авторы отправятся во Владивосток.

Поучаствовать в форуме могут молодые парламентарии, педагоги, урбанисты, социальные предприниматели, event-менеджеры, журналисты и добровольцы. Подать заявку необходимо на АИС "Молодежь России".

На форуме пройдет грантовый конкурс Росмолодежи: прием заявок открыт до 16 августа включительно. Участники могут предложить проекты по направлениям: "Студенческие инициативы", "Добровольчество", "Развитие социальных лифтов", "Инициативы творческой молодежи", "Патриотическое воспитание", "Спорт, ЗОЖ, туризм", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "Укрепление семейных ценностей" и "Молодёжные медиа". Лучшие инициативы могут получить поддержку до 1,5 млн рублей.