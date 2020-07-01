Врачи ОКБ №2 спасли женщину с обширным ишемическим инсультом

| Фото: ОКБ №2 (архив) | Фото: ОКБ №2 (архив)

Женщина находилась на стационарном лечении в ОКБ №2. Обширный ишемический инсульт произошел во время прогулки по отделению.

Осмотр невролога и КТ-нейровизуализация с ангиографией показали тромб в левой среднемозговой артерии. Практически все полушарие головного мозга лишилось притока крови. Подобные ишемические инсульты характеризуются высокой летальностью или глубокой инвалидизацией.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, пациентке экстренно выполнили тромбоэкстракцию – удалили тромб с помощью тончайшего катетера.

Уже в день операции пациентка смогла пошевелить рукой и ногой, а за время последующего лечения в больнице полностью исчезли и другие признаки инсульта. Женщина готовится к выписке.

"Для лечения инсульта как никогда важен фактор времени. Человек с нарушением движения, речи, мимики лица как можно быстрее должен быть направлен в специализированное медицинское учреждение для восстановления мозгового кровообращения", - рассказала заведующая экстренным неврологическим отделением ОКБ №2.Лариса Муратова.

Медики призывают пациентов ответственно относиться к своему здоровью.