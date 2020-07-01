Аграрии Исетского района заготовили более пяти тысяч тонн сена

| Фото: администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Более 5,5 тыс. тонн сена заготовили сельскохозяйственные предприятия Исетского района, сообщает администрация района.

Из восьми предприятий, ведущих заготовку сена, план выполнен и перевыполнен в пяти хозяйствах. Крупный рогатый скот в сельскохозяйственных предприятиях района обеспечен сеном в полном объеме. Также ведут заготовку сена и личные подсобные хозяйства граждан.

План по заготовке сенажа выполнен на 39%, заготовлено 19 тыс. 817 тонн. План заготовки силосной массы - 46 тыс. тонн. Техническая база района готова для заготовки силоса.