Новые объекты культуры откроются в Тюменской области в 2020 году

ishim.admtyumen.ru ishim.admtyumen.ru

Строительство Центров культурного развития продолжается в Ишиме и пос. Московский Тюменского района. После капитального ремонта примут гостей Дома культуры в селах Каскара и Лабино.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Итоги полугодия Общественный совет при региональном департаменте культуры были подведены в онлайн-формате.

"Ждем поставку автоклуба с трансформируемой сценой в Ялуторовском районе, активно готовимся к открытию модельной муниципальной библиотеки в Ишиме. Несмотря на то, что сфера культуры - одна из наиболее пострадавших от пандемии, мы видим достойные результаты реализации нацпроекта "Культура"", - отметила Майер.

Ограничения, связанные с распространением ковида, внесли коррективы в работу сферы культуры, в частности, в проведение крупных мероприятий и фестивалей. Но, как заметила Елена Майер, их удалось не отменять, а перенести на более позднее время.

Во время общения члены Общественного совета уделили внимание профилактике распространения COVID-19: в каждом учреждении культуры региона есть запас средств индивидуальной защиты, а на входе всем без исключения измеряют температуру тела. Безопасность сотрудников остается одним из главных приоритетов деятельности.

"Еще обсудили создание Совета по культуре муниципальных образований Тюменской области. Рада, что коллеги по достоинству оценили эту идею и поняли всю важность нового органа. Впереди ждет большая совместная работа по планированию 2021 года. Уверена, нас ждет много интересных событий", - заключила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Анжела Лебедева