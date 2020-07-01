  • 24 июля 202024.07.2020пятница
  • USD70,9630
    EUR82,1893
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор: Тюменская область должна быть уютной и удобной для жизни

Губернатор, 20:06 24 июля 2020

Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Работы по благоустройству продолжаются сегодня по всему региону. Об одном из проектов губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Желая похвалить чей-нибудь дом, мы говорим: здесь уютно. А могут ли быть уютными города и села? Я глубоко убеждён - не только могут, но и должны. Добиться этого можно, только объединив усилия власти, общества и бизнеса. В Ишиме так и поступили. Разработанный с участием жителей проект бульвара в центре нового микрорайона "3-й Северный" победил в конкурсе Минстроя России. Запланировано, что 2021 год ишимцы встретят на новом уютном бульваре. Его протяженность больше полкилометра, поэтому место найдётся всем - и мамам с колясками, и людям серебряного возраста, и поклонникам спорта и здорового образа жизни", - рассказал глава региона.

Мы вместе, не останавливаясь, движемся к общей цели - сделать уютной и удобной для жизни всю нашу Тюменскую область, подчеркнул губернатор.

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , благоустройство , соцсети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:06 24.07.2020Александр Моор: Тюменская область должна быть уютной и удобной для жизни
21:16 23.07.2020В Тюменской области запрещено посещение лесов из-за угрозы пожаров
17:07 21.07.2020В Тюменской области уровень безработицы ниже среднероссийского
11:26 21.07.2020Александр Моор: движение по развязке Мельникайте - 30 лет Победы откроется летом