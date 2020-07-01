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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Общество, 12:20 26 июля 2020

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение об изменении стоимости обслуживания провайдеры сделали на фоне пандемии COVID-19. Так, представитель "Вымпелкома" заявил о стремительном переходе клиентов в онлайн в период самоизоляции. С 27 июля компания увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Вместе с этим оператор поднял скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с.

В ФАС сообщили, что в ведомстве рассматривают вопрос об изменении компанией "Вымпелком" стоимости тарифов, и добавили, что в случае выявления признаков нарушения примут антимонопольные меры.

Сообщается также, что подобные изменения коснутся пользователей провайдеров "ЭР-Телеком", "Акадо" и МТС. Последний уже повысил цены на услугу предоставления спутникового телевидения с июля 2020 года, "Эр-Телеком" увеличил размер платы по некоторым тарифам, что затронуло около десяти процентов клиентов. Не исключает изменений в расценках по тарифам и "Ростелеком".

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# Интернет , цифровое телевидение

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