В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение об изменении стоимости обслуживания провайдеры сделали на фоне пандемии COVID-19. Так, представитель "Вымпелкома" заявил о стремительном переходе клиентов в онлайн в период самоизоляции. С 27 июля компания увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Вместе с этим оператор поднял скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с.

В ФАС сообщили, что в ведомстве рассматривают вопрос об изменении компанией "Вымпелком" стоимости тарифов, и добавили, что в случае выявления признаков нарушения примут антимонопольные меры.

Сообщается также, что подобные изменения коснутся пользователей провайдеров "ЭР-Телеком", "Акадо" и МТС. Последний уже повысил цены на услугу предоставления спутникового телевидения с июля 2020 года, "Эр-Телеком" увеличил размер платы по некоторым тарифам, что затронуло около десяти процентов клиентов. Не исключает изменений в расценках по тарифам и "Ростелеком".