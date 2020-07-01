МФК "Тюмень" провел две тренировочных игры в Екатеринбурге

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Два тренировочных поединка в рамках подготовки к возобновлению сезона провел МФК "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.

В Екатеринбурге действующие чемпионы России встречались с местной "Синарой". Первая встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2. В составе сибиряков забитые голы на счету Сергея Крыкуна и голкипера Лео.

Во второй игре в столице Урала команды разошлись миром - 3:3. Сибиряки смогли уйти от поражения за 50 секунд до конца игры. Ничью гостям принес бразилец Вилиан. Также голы в составе тюменцев на счету Ивана Милованова и Ивана Лобкова.

Главный тренер тюменцев Игорь Путилов остался доволен проведенной подготовительной работой и тренировочными встречами.

"Первую встречу проводили буквально с колес. Приехали в Екатеринбург и через четыре часа начали матч. Действовали в три четверки, дали всем поиграть. Вторая же игра была построена по-другому. Попробовали смоделировать игру плей-офф. В целом результатами двух матчей мы остались довольны, есть пища для размышлений", - отметил Игорь Путилов.

Сейчас команда вернулась в Тюмень. Игрокам предстоят восстановительные мероприятия, после чего начнется микроцикл подготовки к матчам плей-офф. 1 августа в рамках 1/4 серии плей-офф тюменцы в СК "Центральный" примут клуб "Динамо-Самара".