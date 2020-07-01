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Десять тюменцев повредили позвоночник при нырянии

Общество, 12:25 27 июля 2020

группы ГИМС Тюменская область во ВКонтакте | Фото: группы ГИМС Тюменская область во ВКонтакте

10 пациентов с "травмой ныряльщика", четверо из них – в отделениях реанимации, проходят лечение в ОКБ №2. Все они повредили позвоночник во время купания, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Среди пострадавших - двое подростков. У одного ребенка диагностировали переломы нескольких грудных позвонков, он медленно идет на поправку. У второго - перелом шейного отдела позвоночника сопряжен с тяжелым повреждением спинного мозга. Врачи предпринимают все возможное, чтобы вернуть юноше возможность двигаться.

Всего же с начала купального сезона с "травмой ныряльщика" в стационар попали 17 тюменцев, и только в пяти случаях переломы позвоночного столба не сопровождались повреждениями спинного мозга.

Медики настоятельно рекомендуют не нырять вниз головой даже в знакомых водоемах: за зиму рельеф дна мог измениться, течением могло принести корягу, из-за чего вероятность удариться головой о дно или твердый предмет увеличивается, и отдых у воды может закончиться печально.

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# медики , ныряльщики , ОКБ №2

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