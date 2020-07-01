Девять бездомных животных обрели дом благодаря фонду "Потеряшки"

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Четыре кота, три кошки и две собаки обрели новых хозяев благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени с 19 по 25 июля.

Все животные стерилизованы, часть - привиты. Большинство из них еще малыши.

Подопечными "Потеряшек" за минувшую неделю стали шесть животных. Напомним, выбрать питомца на постоянное место жительства или передержку можно здесь. Также через группу можно связаться с организаторами и помочь "Потеряшкам".

Евгения Шевцова