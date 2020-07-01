Нетрезвого водителя на угнанной иномарке задержали в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

18-летнего нетрезвого водителя Toyota RAV4 задержали автоинспекторы в Тюмени 26 июля. Машина была угнана.

В пятом часу утра водитель Toyota RAV4 столкнулся с машиной Chevrolet на ул. Широтная и скрылся с места аварии.

Автомобилист не остановился по требованию сотрудников ДТП. Началось преследование. "Его преследовали по объездной, пытались преградить дорогу двумя машинами. В конце концов молодой человек въехал в препятствие. Его задержали", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Как выяснилось, водитель был пьян. Показания алкотестера составили 0,92 мг на литр выдыхаемого воздуха. "Ранее в течение года его привлекали за нетрезвую езду. Ему грозит уголовное наказание по статье 264 часть 1", – добавили в ГИБДД Тюменской области.

Кроме того, Toyota RAV4, на которой ехал нетрезвый молодой человек, была угнана – поступило соответствующее заявление.

Инна Пахомова