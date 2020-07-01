В Ишиме полицейские закрыли наркопритон

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Мужчину, подозреваемого в организации наркопритона в своей квартире, задержали в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.

40-летний мужчина приглашал своих знакомых для совместного изготовления и приема запрещенных веществ. В момент задержания фигурант находился в квартире вместе с посетителями притона. При обыске квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотическое средство, шприцы, а также предметы и приспособления, используемые для производства и употребления наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Посетители наркопритона будут привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков.