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Дымка и запах гари пришли в Тюмень от лесных пожаров в Югре

Общество, 14:26 27 июля 2020

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Резкий запах дыма пришел в областной центр от лесных пожаров в Югре и Свердловской области. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа площадь лесных пожаров составила к 27 июля более девяти тысяч гектаров. Более трех с половиной тысяч гектаров леса горят в Свердловской области.

"Северо-западный ветер приносит запах дыма с обоих направлений, дымка наблюдается по всему Тюменскому району", - отметили в департаменте.

В Тюменской области в настоящее время локализованы три лесных пожара в Уватском районе, 15 пожарных завершают тушение одного возгорания в Вагайском районе.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Посещение лесов запрещено в связи с высокой пожарной опасностью, такое решение принял глава региона Александр Моор.

Николай Ступников

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