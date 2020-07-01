Дымка и запах гари пришли в Тюмень от лесных пожаров в Югре

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Резкий запах дыма пришел в областной центр от лесных пожаров в Югре и Свердловской области. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа площадь лесных пожаров составила к 27 июля более девяти тысяч гектаров. Более трех с половиной тысяч гектаров леса горят в Свердловской области.

"Северо-западный ветер приносит запах дыма с обоих направлений, дымка наблюдается по всему Тюменскому району", - отметили в департаменте.

В Тюменской области в настоящее время локализованы три лесных пожара в Уватском районе, 15 пожарных завершают тушение одного возгорания в Вагайском районе.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Посещение лесов запрещено в связи с высокой пожарной опасностью, такое решение принял глава региона Александр Моор.

Николай Ступников