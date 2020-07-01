Образовательные программы для тюменских школьников запустит центр "Новое поколение"

| Фото: учебно-научная школа ТюмГУ | Фото: учебно-научная школа ТюмГУ

Три образовательные программы - "Синтаксический практикум по русскому языку", "Интеллектуальные энергетические системы", "Криптография" - запустит региональный центр "Новое поколение" с 3 августа, сообщает учебно-научная школа ТюмГУ.

Участникам "Синтаксического практикума по русскому языку" помогут разобраться с ошибками в своих текстах, улучшить качество письменной речи, бесплатно и эффективно подготовиться к ЕГЭ.

На курсе "Интеллектуальные энергетические системы" ребят ждут командные игры, изучение основ программирования на Python, знакомство с основами теории вероятности и теории игр.

Любителей математики ждут на курсе "Криптография", где познакомят с наукой о методах обеспечения конфиденциальности, возможностях участия в олимпиаде по криптографии. Успешное выступление на ней может стать путевкой для поступления в крупный вуз.

Регистрацию на программы нужно пройти до 30 июля по ссылке. Положение об программах здесь.

Подробности - в группе регионального центра "Новое поколение".