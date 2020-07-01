Составлен рейтинг отходов со скрытым пластиком

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Рейтинг отходов, содержащих скрытый пластик, составили специалисты Тюменского экологического объединения.

Каждый житель Тюменской области в среднем производит 260 кг мусора в год. Сюда входят пищевые и пластиковые отходы, предметы обихода и крупногабаритный мусор, бытовая техника и пленка. При этом принято считать, что почти все содержимое мусорного бака может быть использовано повторно. Но в России перерабатывающих производств по отдельным видам отходов либо нет, либо слишком мало.

Тетра пак

Эту упаковку путают с бумажной, но она содержит слой пластика и иногда слой металла. В некоторых городах России тетра пак берут на переработку. Но в большинстве случаев этот материал обречен оказаться на полигоне. Его доля в общей массе твердых коммунальных отходов жителей областного центра порой доходит до 1%. Данный материал в перспективе можно использовать, например, для создания RDF-топлива.

Бумажные стаканчики

Изнутри они покрыты тонким слоем полиэтилена, чтобы не намокать. Их не принимают на переработку. В Тюмени появляется все больше заведений, где можно попросить налить напиток в свою кружку, да еще и получить за это скидку.

Чайные пакетики

Чтобы пакетик держал форму в горячей воде, в бумажное волокно добавляют пластиковые гранулы. Безобидные с виду пакетики выделяют в чашку примерно 11,6 млрд частиц микропластика. Более того, вместе с этим в воду дополнительно попадает еще 3,1 млрд мелких нанопластичних частиц. Учитывая, что пакетики состоят из смеси материалов, переработке они не подлежат.

Влажные салфетки

Их делают из нетканого волокна: полиэстера или полипропилена. Многие люди выбрасывают их в мусорное ведро или спускают в унитаз, что вызывает засоры и загрязняет водные пути. Для переработки этого вида отходов требуются специальные технологические линии.

Жевательная резинка

Она тоже содержит пластик. Его добавляют для удешевления продукта. Существуют возможности переработки жвачки в полезные товары. Но для этого сырье должно собираться в отдельные контейнеры. Такие можно иногда встретить в европейских городах.