Голышмановские пожарные проводят рейды в частном секторе

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Подворовые обходы частных жилых домов проводят сотрудники отделения надзорной деятельности по Голышмановскому городскому округу, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Один из таких рейдов прошел в д. Крупинина. С начала года здесь произошло три пожара, в двух из них есть погибшие. Особое внимание было уделено многодетным семья из группы риска. Инспекторы побеседовали с домовладельцами о правилах пожарной безопасности при пользовании газовыми, электрическими приборами и печным отоплением.

Во время обходов пожарные указали жильцам на нарушения, порекомендовали, как их устранить, вручили домовладельцам памятки по соблюдению требований пожарной безопасности в домах.