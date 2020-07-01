Голышмановские пожарные проводят рейды в частном секторе
Подворовые обходы частных жилых домов проводят сотрудники отделения надзорной деятельности по Голышмановскому городскому округу, сообщает МЧС России по Тюменской области.
Один из таких рейдов прошел в д. Крупинина. С начала года здесь произошло три пожара, в двух из них есть погибшие. Особое внимание было уделено многодетным семья из группы риска. Инспекторы побеседовали с домовладельцами о правилах пожарной безопасности при пользовании газовыми, электрическими приборами и печным отоплением.
Во время обходов пожарные указали жильцам на нарушения, порекомендовали, как их устранить, вручили домовладельцам памятки по соблюдению требований пожарной безопасности в домах.