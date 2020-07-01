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Голышмановские пожарные проводят рейды в частном секторе

Общество, 19:23 28 июля 2020

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Подворовые обходы частных жилых домов проводят сотрудники отделения надзорной деятельности по Голышмановскому городскому округу, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Один из таких рейдов прошел в д. Крупинина. С начала года здесь произошло три пожара, в двух из них есть погибшие. Особое внимание было уделено многодетным семья из группы риска. Инспекторы побеседовали с домовладельцами о правилах пожарной безопасности при пользовании газовыми, электрическими приборами и печным отоплением.

Во время обходов пожарные указали жильцам на нарушения, порекомендовали, как их устранить, вручили домовладельцам памятки по соблюдению требований пожарной безопасности в домах.

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# Голышмановский район , пожарные

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