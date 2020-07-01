Более ста поздравлений с Днем города поступило в адрес тюменцев и гордумы

| Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Среди праздничных открыток и телеграмм в честь 434-летней годовщины со дня основания города - телеграмма, подписанная председателем Московской гордумы Алексеем Шапошниковым.

В ней говорится о Тюмени как об одном из самых динамично развивающихся и перспективных городов страны, где успешно реализуются масштабные энергетические и промышленные проекты. Главным достоянием областной столицы Шапошников назвал жителей – славных потомков основателей первого русского поселения в Сибири.

"Вы бережно сохраняете самобытное историко-культурное наследие и многовековые традиции своей малой родины, – говорится в телеграмме. – Желаю жителям Тюмени крепкого здоровья, успехов и благополучия, а городу – дальнейшего процветания!"

Тепло поздравили тюменцев представители областных и местных органов власти региона, руководители предприятий и организаций областной столицы.

Председатель гордумы Евгений Заболотный подчеркнул, что депутаты плодотворно сотрудничают с различными ведомствами в интересах граждан и их комфортного проживания в областной столице.