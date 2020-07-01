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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Двадцать человек эвакуировали во время учебной тренировки в Тюмени

Общество, 14:57 28 июля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Учебную эвакуацию провели в административном здании Тюменском линейного отдела МВД России на транспорте сотрудники полиции и регионального МЧС, сообщают спасатели.

По легенде, возгорание произошло в служебном помещении на втором этаже здания. Сотрудники объекта незамедлительно начали эвакуацию людей из помещений. Прибывшие к месту условного вызова пожарные подразделения приступили к "тушению пожара", параллельно провели проверку помещений звеньями газодымозащитной службы на случай, если там остались люди.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В ходе тренировки сотрудники объекта показали высокую степень готовности к действиям при возникновении пожара. Было отработано взаимодействие с персоналом объекта, проверены наружные источники противопожарного водоснабжения и подъездные пути к зданию.

"Быстрые и слаженные действия всех служб показали хороший результат, эвакуация прошла строго по инструкции, с поставленной задачей спасатели и администрация объекта справились", - подвел итоги начальник 123-й пожарно-спасательной части Евгений Столбов.

Всего в ходе занятий было эвакуировано 20 человек, от МЧС России было задействовано две единицы техники и восемь человек личного состава 123 ПСЧ.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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