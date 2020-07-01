Победители акции "Бери и делай" Запсибкомбанка получили по 50 тысяч рублей

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Очередных победителей четвертого розыгрыша в рамках акции "Бери и делай" назвал Запсибкомбанк, сообщает финансовое учреждение.

По 50 тыс. рублей на расчетный счет в июле получат ИП Леонид Петров из г. Лабытнанги. Это новый корпоративный клиент банка, который открыл расчетный счет в июне 2020 года.

Предприниматель оказывает услуги по перевозке грузов и полученные средства планирует потратить на покупку полуприцепа для расширения своей деятельности по перевозкам. Он - постоянный вкладчик в Запсибкомбанке как физическое лицо. Победитель решил открыть и расчетный счет в этом же банке: "Привлекли выгодные условия по открытию счета и дальнейшему обслуживанию, а также профессионализм сотрудников", - сказал Леонид Петров.

Второй победитель июля - Товарищество Собственников Жилья № 1. Товарищество занимается предоставлением жилищно-коммунальных услуг и обслуживает дом в пос. Пангоды. Запсибкомбанк более 20 лет присутствует на территории поселка, а организация обслуживается в банке уже более десяти лет. Представитель ТСЖ №1 Вера Марапуле отметила, что Запсибкомбанк устраивает во всех отношениях. По ее словам, сейчас в разгаре подготовка к отопительному сезону, поэтому выигрыш пришелся очень кстати и будет направлен в дело.

Запсибкомбанк еще два месяца будет разыгрывать по 50 тыс. рублей среди клиентов, активно работающих по расчетному счету. Следующий розыгрыш состоится 5 августа. Для участия в акции необходимо иметь расчетный счет; активно работать по расчетному счету (осуществить операции); выразить свое желание на участие в акции путем подписания уполномоченным представителем участника согласия об участии в акции в любом удобном офисе банка.

Активность расчетного счета – главное условие акции.

"Участвуйте и выигрывайте 50 тысяч рублей. Восемь победителей предыдущих розыгрышей уже потратили призовые денежные средства на развитие своего бизнеса. Поддержка клиентов всегда была и остается приоритетным направлением деятельности Запсибкомбанка", - сказала директор дирекции корпоративного бизнеса "Запсибкомбанка" Оксана Седых.