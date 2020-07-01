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Мультсериал "Маша и Медведь" признан одним из любимых детских шоу в мире

Общество, 14:13 28 июля 2020

Официальная группа мультфильма "Маша и Медведь" во Вконтакте | Фото: Официальная группа мультфильма "Маша и Медведь" во Вконтакте

Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых любимых детских развлекательных брендов в мире, сообщает РИА Новости.

Международное исследовательское агентство Kidz Global представило результаты исследования самых любимых развлекательных брендов в разных регионах мира. В пятерку лучших вошел российский мультсериал производства Animaccord.

Исследование развлекательных брендов проходило в апреле 2020 года с выборкой в 60 тыс. респондентов из 43 стран мира. По результатам мультсериал "Маша и Медведь" вошел в Топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире (для аудитории девочек 0-6 лет), в Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет) и в Европе (мальчики/девочки 0-6 лет).

"Маша и Медведь" переведен на 39 языков, это единственный российский мультсериал, который на сегодняшний день удостоен четырех бриллиантовых кнопок YouTube. Количество подписчиков на каждом из каналов - русском, английском, испанском и португальском – превышает отметку в 10 млн.

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# Маша и Медведь , мультфильм

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