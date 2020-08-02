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90 иностранцев изучали русский язык онлайн в ТюмГУ

Общество, 15:02 02 августа 2020

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

90 слушателей прошли предвузовскую подготовку по русскому языку онлайн в подготовительном отделении для иностранных граждан, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

65 человек обучались по стандартной программе (девять месяцев), 25 – по интенсивной (семь месяцев). 89 выпускников получили сертификаты об успешном освоении русского языка и общеобразовательных предметов по выбранному профилю (экономический, инженерно-технический, естественно-научный, гуманитарный). Среди выпускников этого учебного года 20 ребят освоили программу на "отлично".

Хорошо зарекомендовали себя китайские слушатели, направленные на обучение в рамках двухстороннего договора между ТюмГУ и Китайским нефтяным университетом. В 2021 году ТюмГУ ждет новых иностранных студентов, сейчас уже есть более 70 заявок, а 20 ребят продолжат свое обучение по углубленной (трехсеместровой) программе.

Ожидается, что большая часть выпускников 2020 года поступит в ТюмГУ на направления бакалавриата и магистратуры.

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# иностранные студенты , ТюмГУ

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