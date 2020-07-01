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Пятеро ямальских студентов получат именные стипендии губернатора

Общество, 09:49 29 июля 2020

dkmns.yanao.ru | Фото: dkmns.yanao.ru

Именные стипендии губернатора Ямала будут получать пятеро студентов, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера. Выплаты предусмотрены с августа 2020 года по январь 2021 года. У четырех студентов средний балл равен пяти, у одного — 4,83, сообщает ИА "Север-Пресс".

Комиссия рассматривала заявления и документы на соответствие требованиям положения о порядке и условиях назначения и выплаты именных стипендий за выдающиеся творческие и спортивные достижения учащимся, студентам и аспирантам образовательных организаций. Всего поступило 12 заявлений, двум претендентам отказали в связи с завершением обучения. Еще у пяти претендентов из общего количества заявленных значение среднего балла успеваемости ниже аналогичного показателя, чем у претендентов с набранным наивысшим средним баллом.

Очередное рассмотрение заявлений и пакетов документов на назначение именной стипендии планируют в период с 15 февраля по 25 февраля 2021 года, сообщает окружной департамента по делам коренных малочисленных народов Севера.

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# именные стипендии , студенты

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