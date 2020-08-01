Бук-слэм "Книга на каникулах" запустили в Ишиме

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Бук–слэм "Книга на каникулах" запускает Детская библиотека Ишима с 27 июля по 14 августа. В книжном соревновании на лучшую рекламу по продвижению выбранной книги могут участвовать жители в возрасте от 0+ до 16+.

Как сообщают организаторы, для этого необходимо интересно, оригинально и выразительно рассказать о книге, которую обязательно нужно прочитать на каникулах. Это может быть современное или классическое художественное произведение российского или зарубежного автора.

Работу и карточку участники должны прислать на электронный адрес: cdb_ichim.2011@mail.ru.

Каждая конкурсная работа оценивается жюри по пятибалльной шкале по критериям: выбор произведения; креативность; содержательность и информативность работы; Ораторское искусство; артистизм исполнения; художественно-эмоциональное воздействие; качество видеосъемки.

Последний день приема работ - 9 августа. 14 августа будут опубликованы списки победителей бук-слэма на сайте www.biblioishim.ru и в социальных сетях.

По итогам жюри определяет трех победителей в каждой номинации и имеет право дополнительно отметить творческие работы, заслуживающие особого внимания. Победителей отметят дипломами, участников – электронными сертификатами.