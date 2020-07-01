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Прочесть книгу "Счастье по-тюменски" могут посетители городских библиотек

Общество, 16:04 28 июля 2020

пресс-служба ГК «ТюмБИТ» | Фото: пресс-служба ГК «ТюмБИТ»

Более 80 экземпляров книги "Счастье по-тюменски" передала группа компаний "ТюмБИТ" в Централизованную городскую библиотечную систему. Подарок был приурочен ко Дню города, сообщает пресс-служба ГК "ТюмБИТ".

"Счастье по-тюменски" – это сборник историй о людях, сумевших достойно ответить на вызовы судьбы и остаться верными своим ценностям и убеждениям. 15 бизнесменов, имена которых известны многим тюменцам, поделились своими воспоминаниями о детстве, семье, увлечениях, пути к успеху, дружбе и любимом деле. А главное рассказали, как найти между всем этим баланс и стать счастливым.

"Счастье по-тюменски" – это некоммерческий проект, в продажу издание не поступало. Его можно было получить в подарок на Благотворительном форуме счастливых предпринимателей, приуроченном к 25-летию "ТюмБИТа". Теперь прочесть книгу смогут и читатели тюменских библиотек.

По словам заместителя директора по социокультурной деятельности и связям с общественностью МАУК ЦГБС Натальи Ивановой, передавать собственные книги в библиотеки – это добрая традиция тюменских писателей.

"Я уже познакомилась с новым изданием и могу с уверенностью сказать, что такая книга очень нужна. В ней представлены сведения о современных предпринимателях, которые продолжают традиции меценатства, заложенные еще в купеческой Тюмени. Нас иногда просят подобрать материалы на эту тему, прежде приходилось искать статьи в периодике. Теперь эти истории собраны под одной обложкой и наверняка будут востребованы", - подчеркнула она.

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# библиотеки , благотворительность , книги

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