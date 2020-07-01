Сергей Кравцов: классные руководители начнут получать выплаты с 1 сентября

| Фото: Минпросвещения РФ | Фото: Минпросвещения РФ

Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей начнут получать классные руководители с 1 сентября. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам министра, в новом учебном году стартует проект по обеспечению учащихся начальных школ горячим питанием. Сергей Кравцов выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация позволит провести в школах традиционные линейки.

"Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь наработанный опыт в рамках проведения единого государственного экзамена будет использован, все требования Роспотребнадзора учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей", – отметил он.

Министр рассказал, что в начале учебного года будет проведена диагностика знаний учащихся, что позволит выявить пробелы и при необходимости оказать методическую помощь. Оценки за эти работы выставляться не будут.

Кроме того, Сергей Кравцов обратил внимание на то, что заменять традиционное обучение дистанционным в новом учебном году не планируется: "При всех плюсах дистанционных форм мы рассматриваем их только как дополнение. Новые возможности будут организованы за счет дистанционного обучения, но это дополнительные возможности", – подчеркнул он.