Тюменские студенты стали победителями второй волны проекта "Профстажировки 2.0"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Имена победителей второй волны проекта "Профстажировки 2.0" назвали в онлайн-режиме 28 июля. На платформе зарегистрировались более 109 тыс. студентов, до финала дошли больше 5 тыс. участников, предложивших свои решения кейсов. Победителями стали 636 студентов, чьи решения работодатели признали лучшими.

В числе победителей - командная работа трех студенток Тюменского индустриального университета Александры Марковой, Ангелины Чемуртан и Дарьи Битюковой - проект "Кондиционирование питьевой воды".

Свой проект участницы представили заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрию Волкову. Министерство одним из первых поддержало проект, решая кейсы Минстроя, студенты разрабатывают новые проекты в строительстве и цифровизации отрасли.

"Наша работа направлена на повышение качества такого незаменимого ресурса как питьевая вода. Проведенное исследование выявило, что показатели качества в настоящее время не такие высокие, какими могла бы быть", - отметили в своем выступлении авторы проекта.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства заметил, что проект "Профстажировки 2.0" позволяет заметить талантливых и целеустремленных молодых людей и привлечь их к работе в отрасли.

| Фото: YouTube | Фото: YouTube

"Девушки слаженно презентовали свою серьезную работу, которая позволяет не просто что-то сделать и положить на полку, а действительно внести изменения в документ, по которому живет сегодня вся страна", - прокомментировал презентацию тюменок Дмитрий Волков.

Напомним, Профстажировки 2.0 – это совместный проект АНО "Россия – страна возможностей" и Общероссийского народного фронта в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Студенческие работы и стажировки становятся социальным лифтом для молодежи: работодатель размещает кейсы на сайте конкурса, студент выполняет практико-ориентированную курсовую или дипломную работу, победители получают приглашения на практики и стажировки. Среди работодателей - РЖД, Ростелеком, Почта России, Минстрой.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Успех в профессиональной деятельности зависит не только от знаний, но и от умения применять их на практике. Проект "Профстажировки 2.0" - это площадка, объединяющая студентов, вузы, работодателей и привлекает молодых людей к решению практических задач. Надеюсь, что благодаря участию в проекте, вы получите опыт работы с крупнейшими работодателями страны и перед вами откроется широкий круг возможностей для дальнейшего развития и профессионального роста", - обратился к участникам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников