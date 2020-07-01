Житель Ялуторовска лишился денег, приняв мошенника за сотрудника банка

| Фото: Прокуратура РФ | Фото: Прокуратура РФ

Мошенников, похитивших со счета жителя Ялуторовска 22 тыс. рублей, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

58-летнему мужчине на телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудница банка. Она сообщила, что на счете мужчины за несколько лет накопились бонусы и она может их ему перечислить деньгами. Ялуторовчанин назвал все цифры своей банковской карты, а также код, поступивший ему на телефон.

Не дождавшись бонусов в виде 8 тыс. рублей, мужчина направился в банкомат, где обнаружил списание имевшейся на его карте суммы. По данному факту возбуждено уголовное дело.