Губернатор рассказал о перспективах строительства ледового дворца и студенческих общежитий

| Фото: ХК «Рубин» (Тюмень) | Фото: ХК «Рубин» (Тюмень)

Строительство ледового дворца в Тюмени не входит в число приоритетных проектов, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

"Это очень давняя тема. У нас нет задачи создать команду, которая играла бы в высшем дивизионе. Это очень дорого. Безусловно, ледовая арена, которая есть сегодня в областной столице, устарела. Но я считаю, что на первом этапе необходимо построить хотя бы два-три небольших ледовых комплекса, чтобы и у хоккеистов, и у фигуристов была возможность комфортно тренироваться, а обычные жители могли туда прийти покататься", - отметил губернатор.

Опыт возведения небольших ледовых комплексов накоплен в Тобольске, для этого есть типовые проекты с понятной стоимостью. Но и о строительстве современной ледовой арены для тюменских хоккеистов забывать нельзя, добавил Александр Моор.

"Такой спортивный объект нам со временем понадобится. Земельный участок для строительства есть. Но мы пока не рассматриваем этот проект, как приоритетный и сверхсрочный", - сказал глава региона.

Продолжая тему строительства, губернатор сообщил, что вызвавший серьезные дискуссии проект строительства студенческого общежития в логе реки Тюменки пока приостановлен.

"Думаю, в ближайшее время мы будем обсуждать программу развития университета с учетом новаций, которые готовит Министерство науки и высшего образования. Исходя из новых подходов, мы определим перспективы развития инфраструктуры тюменских университетов. Хотя в целом задача по строительству новых студенческих общежитий перед нами стоит", - сообщил Александр Моор.

Евгений Бабенко