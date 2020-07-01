"Семейная приемная" для людей с инвалидностью открылась в Тюмени

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

"Семейная приемная" регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Тюменской области начала работать по адресу: Тюмень, Холодильная, 40 в рамках пилотной программы Службы сопровождения семьи, сообщает региональный департамент социального развития.

По данным руководителя ВОРДИ Тюменской области Маргариты Суворовой, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, могут обращаться в консультационный пункт по вопросам качества исполнения требований доступной среды в местах пребывания детей и взрослых с инвалидностью; получения инвалидности и формирования качественной индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка с инвалидностью во взаимодействии с бюро МСЭ; индивидуального подбора и приемки технических средства реабилитации, во взаимодействии с ФСС; образования детей с ОВЗ и инвалидностью, во взаимодействии с департаментом образования и науки; сопровождения инвалидов 18+, организации их сопровождаемого проживания и занятости; реализации права на санаторно - курортное лечение и реабилитацию; взаимодействия с органами здравоохранения и обеспечение паллиативной помощи детям с самыми тяжелыми нарушениями жизнедеятельности.

Программа поддержана и субсидирована Министерством труда и социальной защиты РФ. Основная цель деятельности ВОРДИ – создание достойных условий жизни в обществе, социальной и образовательной инклюзии детей и взрослых с инвалидностью.

Юридические консультации по широкому кругу вопросов можно получить семьям из любого региона по телефону горячей линии правовой помощи ВОРДИ.

Телефон "Семейной приемной" РО ВОРДИ Тюменской области - 8(915)330-88-25.