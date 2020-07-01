Тюменские проекты претендуют на гранты Росмолодежи на форуме "Бирюса"

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

За гранты Всероссийского молодежного образовательного форума "ТИМ "Бирюса" поборются тюменцы на онлайн-смене с 19 по 23 августа. Регистрация на мероприятие продлится до 5 августа, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Красноярский форум "Территория инициативной молодежи "Бирюса" в этом году состоится в 14 раз. Работа на онлайн-смене пройдет по трем направлениям: "Комфортная среда для жизни", "Экономический рост" и "Человеческий капитал". В каждом из них будет отдельный виртуальный кабинет с образовательными лекциями, интенсивами и воркшопами.

Участников ждут обсуждения, командное проектирование и другие онлайн-форматы. В закрытых чатах по направлениям молодые люди смогут выполнять задания для формирования общего и индивидуального рейтингов. Образовательная часть будет доступна зарегистрировавшимся на платформе АИС "Молодежь России". К культурной программе присоединятся все желающие: трансляции онлайн-активностей пройдут в группе форума "ВКонтакте".

Для участников "Бирюсы" пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. Побороться за грантовую поддержку для реализации своих идей смогут и жители Тюменской области от 18 до 30 лет. Максимальная сумма гранта — 1,5 млн рублей. От Тюмени в конкурсе поучаствуют четыре проекта. Подать заявку можно до 13 августа включительно, через АИС "Молодежь России".