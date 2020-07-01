В Тобольске появится мини-мастерская по переработке пластиковых отходов

| Фото: тобольские предприятия СИБУРа | Фото: тобольские предприятия СИБУРа

Первая мини-мастерская по переработке пластиковых отходов и специальные контейнеры для сдачи пластика появятся в Тобольске в рамках проекта "Мастерская ресайклинга", сообщают тобольские предприятия СИБУРа.

В мини-мастерской ресайклинга участники смогут своими глазами увидеть полный цикл переработки изделия и создать новые вещи – игрушки, блокноты, посуду и многое другое. На мастер-классах участникам расскажут о важности раздельного сбора отходов и переработке мусора.

Ученики школ со всей России могут принять участие в экологическом конкурсе проекта #яделаючистыйгород по нескольким номинациям и получить призы. Для участия в конкурсе нужно зайти на сайт проекта workshop-recycle.ru, заполнить заявку и отправить свою работу по одной из номинаций.

Конкурс проводится по четырем экологическим номинациям: плакаты и рисунки, проектные и исследовательские работы, сказки, стихи и сочинения, видео и фотоработы. Принять участие может любой желающий от 7 до 17 лет. Заявки принимают до 30 ноября. Экспертный совет определит победителей и призеров конкурса в каждой номинации.

Важность проекта отметил директор центра обеспечения деятельности отрасли "Образование" Тобольска Иван Нефидов: "Если мы будем прививать экокультуру с самого детства, то видимые результаты не заставят себя ждать. Необходимо, чтобы дети на практике учились понимать причинно-следственные связи в природе. Ведь не каждый задумывается, что из выброшенной пластиковой бутылки могла бы получиться новая куртка. Это и есть экологическая культура мышления".

Переработанный пластик имеет очень широкое применение в создании новых вещей, которые окружают нас ежедневно: ткани, пленки, упаковочные ленты, бутылки, утеплитель, больничные бахилы. Из переработанного пластика даже делают футбольную форму или спортивные свитеры для хоккеистов.

Из одной тонны пластиковых бутылок можно изготовить 400 спальных мешков, авточехлы для 200 машин, 800 кв. м парусины, утеплители для 750 курток, мебельную ткань для 200 диванов или 4 тыс. 450 кв. м коврового покрытия. Из баннерной ткани (состоит из сетки ПВХ и виниловых полимеров) шьют сумки и рюкзаки.

Кроме того, пластиком заменяют дерево. Например, в России из бутылок и пакетов делают полимерный профиль — доски из пластика, гораздо более устойчивые к непогоде, чем обычные деревянные: не портятся от воды, не выцветают на солнце и не оставляют заноз.