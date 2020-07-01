Юная тобольская вокалистка получила Гран-при международного конкурса

| Фото: Центр искусств и культуры Тобольска | Фото: Центр искусств и культуры Тобольска

Солистка ДК "Синтез" Тобольска Влада Куренева стала обладателем Гран-при международного конкурса "Star Fest" в номинации "Патриотическая песня", который проходил в онлайн. Песня "Обелиск" в ее исполнение оценена по достоинству членами жюри престижного конкурса.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель клубного формирования Центра искусств и культуры ДК "Синтез" Тобольска, преподаватель по классу вокала Наталья Новикова.

"Для международного конкурса "Star Fest" направили песню "Обелиск", ее готовили для выступления на концерте к 9 Мая. В течение двух месяцев работали над композицией. Клип снимали в домашней обстановке, - говорит преподаватель. - Ребенку в таком юном возрасте, конечно, сложно передать содержание песни, связанной с событиями Великой Отечественной войны. Поэтому была большая работа. Нужно было понять, прочувствовать каждую строчку песни, проникнуться содержанием, прожить эту песню. Влада справилась. Жюри международного конкурса оценило ее по достоинству".

Из 29 финалистов конкурса солистов девять человек из разных уголков страны и зарубежья стали обладателями Гран-при, в том числе тобольская вокалистка. Кроме того, Влада Куренева в номинации "Эстрадный вокал"получила диплом первой степени и приз зрительских симпатий.

По словам преподавателя Натальи Новиковой, девочка талантливая, и что самое главное, трудолюбивая и перспективная. Ее сильно поддерживают родители. Они активно участвуют во всевозможных конкурсах. И эта победа далеко не первая на счету вокалистки.

"За год занятий мы успели с ней поучаствовать в конкурсах в режиме офлайн, с началом пандемии, стали принимать участие в онлайн-конкурсах. И это Гран-при международного конкурса, не первое на счету Влады. Она уже получала такую же награду только на другом конкурсе, также становилась лауреатом всероссийских, областных песенных фестивалей-конкурсов", - резюмировала Наталья Новикова.

Анжела Лебедева