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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени молодой человек уговорил несовершеннолетнюю попробовать наркотики

Общество, 15:09 29 июля 2020

Следственное управление СК РФ по Тюменской области (архив) | Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области (архив)

Молодого человека, обвиняемого в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В июле 2020 года 21-летний обвиняемый уговорил 16-летнюю знакомую попробовать наркотики. Девушка согласилась, но потом попала в больницу, где находится до сих пор в тяжелом состоянии.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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