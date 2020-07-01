В Тюмени молодой человек уговорил несовершеннолетнюю попробовать наркотики
| Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области (архив)
Молодого человека, обвиняемого в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
В июле 2020 года 21-летний обвиняемый уговорил 16-летнюю знакомую попробовать наркотики. Девушка согласилась, но потом попала в больницу, где находится до сих пор в тяжелом состоянии.
Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.