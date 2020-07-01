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Птицы на стадионе в Тобольске могут гибнуть при столкновении с шумозащитным забором

Общество, 15:20 29 июля 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Причиной гибели птиц на стадионе "Тобол" могло стать столкновение с технологической конструкцией. Так считают тобольские ученые-орнитологи.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, шумозащитный забор мог стать одной из вероятных причин гибели птиц из-за его прозрачности в верхней конструктивной части.

Ученый-орнитолог Юрий Тюлькин в качестве эффективного способа предупреждения дальнейших столкновений пролетающих птиц с прозрачным ограждением назвал покраску стеклянных элементов ограждения в яркие различимые цвета.

Аналогичные факты гибели птиц происходили в Тобольске в 2018 году, когда фиксировались многочисленные падения птиц в результате их налета на стеклянные окна жилых и административных зданий в микрорайонах города.

"Данное явление характерно для периода массовых кочевок мелких лесных птиц, и, в первую очередь, синиц и поползней. Птицы в большом количестве появляются в чуждой им среде обитания - в городе. Воспринимая отраженные в стеклянных поверхностях небо, деревья и кустарники как часть реальности, они ударяются в эти поверхности, получая черепно-мозговые травмы, зачастую несовместимые с жизнью, поскольку кости черепа у птиц очень тонкие", - отметил Юрий Тюлькин.

Для более детального изучения обстоятельств гибели птиц в районе стадиона "Тобол" требуется проведение комплексных орнитологических наблюдений.

Евгений Новоселов

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# птицы , Тобольск

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