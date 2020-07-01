Росводоканал построит сети от Тюмени до Кулаково и Лугового

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Строительство сетей к селам Кулаково и Луговое начал Росводоканал Тюмень. Как сообщает пресс-служба компании, жители сел смогут пользоваться водой, очищенной на городком водозаборе, в конце 2020 года.

Сети протяженностью 11 тыс. 400 метров от Тюмени до Кулаково и километр трубопровода до села Луговое проложат в рамках концессионного соглашения, заключенного в ноябре 2019 года между правительством региона, администрацией Тюменского района и водоканалом.

Кроме строительства магистральных водоводов соглашением в селах предусмотрена реконструкция квартальных сетей водоснабжения общей протяженностью 13 километров.

"На этапе строительства жителям и юридическим лицам, работающим в селах Кулаково и Луговое, не имеющим договоров с тюменским водоканалом, необходимо заключить договоры. К новым сетям будут подключены только действующие абоненты, а остальные останутся без централизованного водоснабжения", - отметила коммерческий директор Росводоканал Тюмень Екатерина Шаркова.

Водоводы из высокопрочных полимерных материалов будут прокладываться методом горизонтально-направленного бурения.