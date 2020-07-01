  • 30 июля 202030.07.2020четверг
  • USD72,2348
    EUR84,9120
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Росводоканал построит сети от Тюмени до Кулаково и Лугового 

Экономика, 10:13 30 июля 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Строительство сетей к селам Кулаково и Луговое начал Росводоканал Тюмень. Как сообщает пресс-служба компании, жители сел смогут пользоваться водой, очищенной на городком водозаборе, в конце 2020 года.

Сети протяженностью 11 тыс. 400 метров от Тюмени до Кулаково и километр трубопровода до села Луговое проложат в рамках концессионного соглашения, заключенного в ноябре 2019 года между правительством региона, администрацией Тюменского района и водоканалом.

Кроме строительства магистральных водоводов соглашением в селах предусмотрена реконструкция квартальных сетей водоснабжения общей протяженностью 13 километров.

"На этапе строительства жителям и юридическим лицам, работающим в селах Кулаково и Луговое, не имеющим договоров с тюменским водоканалом, необходимо заключить договоры. К новым сетям будут подключены только действующие абоненты, а остальные останутся без централизованного водоснабжения", - отметила коммерческий директор Росводоканал Тюмень Екатерина Шаркова.

Водоводы из высокопрочных полимерных материалов будут прокладываться методом горизонтально-направленного бурения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росводоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:13 30.07.2020Росводоканал построит сети от Тюмени до Кулаково и Лугового 
08:12 30.07.2020Тюменских предпринимателей ждут на электронных торговых площадках
17:05 29.07.2020ВТБ выдал тюменцам более 400 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
16:26 29.07.2020В Абатском районе убирают горох