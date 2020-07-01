Новое рентгенологическое оборудование поступило в ОКБ №2

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Два цифровых рентген-аппарата поступили в Тюменскую областную клиническую больницу № 2 по национальному проекту "Здравоохранение". Один предназначен для взрослой поликлиники больницы, второй – для обследования детей, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В среднем за сутки в больнице проводится около 800 рентгенологических исследований. С запуском в эксплуатацию техники доступность рентгенологического обследования для пациентов значительно повысится.

Во взрослой поликлинике работы по настройке аппарата завершаются. Для габаритного прибора специально готовили помещение: ранее непосредственно в самой поликлинике такого диагностического оборудования не было. Планируется, что уже через неделю пациенты оценят плюсы новой техники – подвижная рентген-трубка позволит обследовать человека полностью: есть возможность производить рентгенографию грудной клетки, поясничных отделов, голеностопа, тазобедренных суставов. Оборудование обеспечит потребность всего прикрепленного населения в рентген-диагностике и позволит внедрить новые виды исследований. Современный комплекс дает дополнительные опции – проводить ирригоскопию и гастроскопию – исследования толстого кишечника и желудка, а также узнать состояние почек и других органов.

В детском стационаре ОКБ № 2 новая рентген-установка станет третьей по счету. С окончанием монтажа удастся наиболее оптимально распределить потоки пациентов. Один аппарат работает в травматологическом пункте, его установили год назад. Два аппарата будет на втором этаже детского стационара. На одном из них будут обследовать госпитализированных больных, а при помощи второго –амбулаторных пациентов по направлению поликлиники.

Все аппараты обладают высокой разрешающей способностью, дают более четкие изображения, которые можно вывести как на экран монитора, так и распечатать с помощью встроенного принтера на бумажном носителе или специальной пленке без потери качества. Сократится время на постановку диагноза, и медики максимально оперативно начнут лечение. Еще одно достоинство современной диагностической техники — значительное снижение лучевой нагрузки на пациента, а безопасность – ключевой фактор при обследовании и лечении детей, а также пожилых граждан.

"Новые аппараты более совершенные и практичные: у них широкий спектр рентгенодиагностики, в частности, есть функция контрастной рентгеноскопии. Это один из самых эффективных методов диагностики заболеваний и функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Пищевод и желудок – полые органы, поэтому трудно получить достаточные сведения для постановки диагноза при обычной рентгенографии. Исследование с применением контрастного вещества, например, взвеси сульфата бария, помогает решить эту проблему", - рассказал заведующий отделением лучевых методов диагностики ОКБ № 2 Николай Мельников.

С переходом на цифровые технологии ОКБ № 2 включили в систему Единого радиологического информационного сервиса, которая объединяет рабочие места врачей-рентгенологов Тюменской области. В случае необходимости специалисты клиники могут направить снимок своим коллегам в другое лечебное учреждение или город, а также визуально оценить результаты их исследований. Это особенно важно, поскольку в ОКБ №2 лечатся жители всего региона и современные технологии позволяют более точно планировать и прогнозировать лечение, согласовывать его с иногородними специалистами посредством телемедицины.