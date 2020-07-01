Массовых мероприятий по случаю Дня ВДВ в Тюмени не будет

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив)

Массовых праздничных мероприятий по случаю Дня Воздушно-десантных войск России в Тюмени 2 августа не будет. Это связано с текущей эпидемиологической обстановкой.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников" Григорий Григорьев.

"Но в любом случае ветераны-десантники соберутся на Исторической площади в районе моста Влюбленных. Это уже давняя традиция, которой более 30 лет. Там предполагается возложение цветов, гирлянд, проведение минуты молчания. И все. Затем возложения цветов состоятся в сквере имени И. М. Губкина и в сквере Десантников. Все пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Ни митингов, ни массовых мероприятий не будет", — добавил Григорий Григорьев.

Отметим, 2020 год для десантников юбилейный — исполняется 90 лет с момента образования ВДВ. "От себя лично хочу поздравить всех ветеранов Воздушно-десантных войск с 90-летием. Счастья, благополучия, голубого неба и безотказного парашюта", — заключил председатель Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников".

Инна Пахомова