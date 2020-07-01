В Заречном микрорайоне Тюмени обновляют школьный стадион

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На территории общеобразовательной школы № 43 начались работы по обустройству спортивной площадки. После сдачи в эксплуатацию на стадионе смогут заниматься все желающие.

Депутат Тюменской городской думы Андрей Лазарев сообщил, что здание школы отремонтировали еще в 2015 году, а стадион остался без изменений - трибуны в аварийном состоянии, покрытие корта повреждено, тренажеры устарели.

"После реконструкции на стадионе появятся универсальная спортивная площадка, яма для прыжков в длину, полоса препятствий, площадка для сдачи нормативов комплекса ГТО. Рабочие заасфальтируют беговые дорожки, восстановят площадку для игры в баскетбол и волейбол, на футбольном поле уложат искусственный газон", – сообщил Андрей Лазарев.

Существующие зеленые насаждения планируется сохранить и дополнительно высадить около сорока яблонь.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования в городе Тюмени на 2015-2022 годы".